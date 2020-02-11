البنتاغون ينوي إغلاق النسخة الورقية من صحيفته لأسباب اقتصادية

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





واشنطن: أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الاثنين عن نيتها إغلاق النسخة المطبوعة من صحيفته اليومية "ستارز آند سترايبس" التي يعود تاريخ الطبعة الأولى منها إلى العام 1861 خلال الحرب الأهلية الأميركية.

أوضحت المديرة المالية في البنتاغون إلاين مكاسكر خلال تقديمها مشروع الميزانية للعام 2021 للبنتاغون "قررنا أنه في العصر الحديث، لم تعد الصحف الورقية هي الطريقة التي نتواصل من خلالها".

وقد أكدت بذلك معلومات أوردتها صحيفة "وول ستريت جورنال" حول هذه الجريدة اليومية المتخصصة في الشؤون العسكرية والمموّلة جزئيًا من البنتاغون، لكن بخط تحرير مستقل.

Advertisements

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن وثيقة ميزانية صادرة من البنتاغون أن الوزارة "تتطلع إلى خفض دعمها المالي لـ"ستارز آند سترايبس" مع انتقال الجمهور من وسائل الإعلام المطبوعة إلى وسائل إعلام يمكن الوصول إليها على نطاق أوسع".

في تغريدة على حسابها في "تويتر"، دافعت صحيفة "ستارز آند سترايبس" عن استقلاليتها التحريرية. وكتبت "مهمة +ستارز آند سترايبس+ ليست إيصال رسائل الوزارة أو القيادة العسكرية، بل أن تكون منشورًا مستقلًا (...) في خدمة القوات المسلحة".

تصدر الصحيفة نسخًا ورقية مطبوعة في أنحاء العالم بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وإيطاليا، حيث تملك الولايات المتحدة قواعد عسكرية مهمة. ويتم توزيع حوالى 12 ألف نسخة يوميًا على قواعد يكون الوصول إلى الإنترنت فيها صعبًا أو محظورًا لأسباب أمنية.