شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تقرير حقوقى يكشف دور تميم وأردوغان التخريبى فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة "ماعت" تقرير بالفيديو يكشف دور كل من تميم بن حمد أمير دولة قطر، والرئيس التركى رجب طيب أردوغان التخريبي فى المنطقة، وإرسال مرتزقة إلى ليبيا، وذلك من خلال التنسيق مع الجماعات والتنظيمات الإرهابية. ذكر التقرير أن الوكالة الفيدرالية الروسية أكدت قيام أنقرة بإرسال الإرهابيين إلى ليبيا، وأن أردوغان وتميم كثفا جهودهما هذه الفترة لنشر الإرهاب في ليبيا، وذلك من خلال دعم قوات الوفاق بالمال والأسلحة مؤخرا، وهو ما يزيد من معاناة الليبيين.

وأشار التقرير إلى أن الأسلحة التى أرسلتها تركيا إلى ليبيا اشترتها أنقرة بأموال الدوحة، وتم عملية نقل المقاتلين من سوريا إلى ليبيا من خلال شركة سادات الأمنية التركية، إضافة إلى الدعم المادي المقدم من تميم إلى أردوغان لتنفيذ عملياته في طرابلس، والتأكيد على مساندة قوات حكومة الوفاق بالمال والسلاح.

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ولفت التقرير إلى أن التمويل القطري بات واضحا فى كل من سوريا وليبيا، مؤكدا أن قطر وتركيا تلعبان دورا كبيرا فى كافة الدول التى تعاني من الفوضى خاصة ليبيا، التى ما زالت تعانى من الدعم المستمر من قبل تميم وأردوغان للمقاتلين في طرابلس.

وتلعب قطر وتركيا دورا كبيرا فيما يحدث فى ليبيا، من دعم مستمر للجماعات والتنظيمات الإرهابية فى طرابلس، وهو ما كشفته التقارير أن النظامَ القطرى الراعى الرسمى لكل العملياتِ الإرهابية فى ليبيا، حيث كان لقطرَ جنودٌ على الأرضِ فى مدينةِ بنى غازى، إضافة إلى مهام الإشرافُ على الاغتيالات وتدريب الإرهابيين لتنفيذ تلك العمليات الإرهابية، والتى يتمُّ تمويلُها من قطر، حيث زادَت الأموال القطرية لدعم العمليات الإرهابية فى ليبيا كثيرًا بعد مقاطعةِ الدولِ العربية الأربعِ المكافحة للإرهاب لها.