أسعار الدولار تنخفض في بنكي الأهلي والقاهرة مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 4 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري، والبركة إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك القاهرة إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

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وانخفض سعر العملة الأمريكية 4 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، والتعمير والإسكان عند 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول، وقناة السويس عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.