اليوم.. الأوقاف تنظنم ندوة حول " السنة النبوية" بمسجد السيدة نفيسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
تنظم وزارة الأوقاف، اليوم بعد صلاة العشاء، ندوة للرأي بعنوان : " السنة النبوية المشرفة...ومكانتها في التشريع "، بمسجد " السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، بمحافظة القاهرة.
وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها الثلاثاء، أنه يشارك في الندوة كلا من، الشيخ محمد عبد العال الدومي، (إمام وخطيب مسجد مصطفى محمود)، والشيخ عبد الفتاح عبد القادر جمعة (مدير مركز الأوقاف للبحوث والدراسات الدينية)، والدكتور مـحـمـد طـه رمـضـان (إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة).
وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن الندوة تأتي ضمن التـعـاون والتـنسيق المـستمر مع الـهـيئة الوطنيـة للإعلام في ملـف تجـديـد الخطـاب الديـني، ومـن خلال النـدوات المـشتركة مع قـطـاع الـقـنـوات المـتـخـصصة بالتليفزيون المصري.
ولم تدرج الاحصاءات حجم الخسائر البشرية التي وقعت أثناء عمليات القتال غير المرتبطة بإعادة الاعمار أو خلال الهجمات على الحكومة الأفغانية أو المواقع العسكرية.
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