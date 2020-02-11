محامي "البنا" يصل جلسة الاستئناف الثانية على سجن "راجح"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:

وصل نضال مندور محامي محمود البنا، إلى قاعة محكمة شبين الكوم، لحضور ثاني جلسات الاستئناف على الحكم الصادر ضد المتهم محمد أشرف راجح و3 آخرين، بالسجن من 5 إلى 15 سنة، فيما غياب والد محمود البنا عن جلسة الاستئناف.

شهد محيط مبنى مجمع محاكم شبين الكوم، وميادين عدلي منصور وأنور السادات وميدان مجلس مدينة شبين الكوم، وشارع الاستاد، ومنطقة ديوان عام المحافظة، إجراءات أمنية مشددة استعدادًا لنظر ثاني جلسات استئناف المتهمين بقتل الطالب محمود البنا المعروف باسم «شهيد الشهامة»، على الحكم بسجنهم.