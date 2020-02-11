قائد الجيش التايلاندي يعتذر لأسر ضحايا إطلاق النار: "لا تلوموا الجنود"

محمد اسماعيل - القاهرة - بانكوك- (د ب ا):

قدم قائد الجيش التايلاندي أبيرات كونجسومبونج اعتذاره لضحايا حادث إطلاق النار الأكثر دموية الذي نفذه جندي، حيث قتل 29 شخصا وأصاب العشرات.

وقال أبيرات في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، وبدا وهو يحبس دموعه عدة مرات: "أنا آسف وأريد أن أعبر عن خالص التعازي بعد وقوع هذه المأساة التي ارتكبها أحد جنود الجيش التايلاندي الملكي".

وأضاف: "لا تلقوا باللوم على الجنود. إذا أردتم أن توجهوا إهانات أو انتقادات، يمكنكم توجيهها لي".

وكان منفذ إطلاق النار، ويدعى السيرجنت جاكرابانث توما، أطلق النار السبت الماضي على جنود وأفراد شرطة ومدنيين عقب أن سرق أسلحة ثقيلة من قاعدة عسكرية بإقليم ناخون راتشاسيما بشمال شرق البلاد.

وقال أبيرات إن جاكرابانث هدد وقتل زملاءه الجنود لدخول القاعدة العسكرية قبل إطلاق النار على قفل مستودع الأسلحة للدخول والحصول على أسلحة.

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وقد قتلته الشرطة أمس الأول الأحد في مركز للتسوق، تحصن داخله لساعات. وكان إطلاق النار قد بدأ بعدما تردد من أن توما قتل قائده وأم زوجة القائد.

وأضاف أبيرات " دافع المسلح في هذه القضية هو أنه لم يحظ بمعاملة عادلة من قائده وأقاربه".

وأوضح" تم عقد اتفاق بشأن أرض، ولم يتم الإيفاء بشروط الاتفاق المتعلقة بالسداد". مضيفا" خرق العقد أدى لوقوع الحادث وقتل الطرف الأخر".

وتعهد أبيرات بإجراء تعديلات في القواعد المتعلقة بالجيش لمنع الضباط من إساءة استخدام سلطاتهم ضد مرؤوسيهم.

وأشار أبيرات إلى أن الجيش سوف يفتح قناة لكي يتمكن الجنود من تقديم شكاوى بحق قادتهم، وذلك بعد وقوع حادث إطلاق النار الأكثر دموية ، الذي أسفر عن إصابة 58 شخصا آخرين.