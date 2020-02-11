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محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:
وصل محمد أشرف راجح، المتهم الرئيسي في قضية قتل الطالب محمود البنا، و3 متهمين آخرين إلى قاعة المحكمة، لحضور ثاني جلسات الاستئناف على الحكم الصادر ضدهم، بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.
ووصل راجح مرتديًا زي الحبس الأزرق مع باقي المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة.
كانت محكمة جنايات الطفل المنعقدة في شبين الكوم أصدرت حكمها ديسمبر الماضي بسجن المتهم محمد أشرف راجح ومتهمين آخرين 15 سنة، والسجن 5 سنوات لمتهم رابع.
يشار إلى أن النائب العام أحال محمد راجح و3 متهمين آخرين إلى محكمة جنايات الطفل، على خلفية اتهامهم بمقتل الطالب محمود البنا بمدينة تلا بالمنوفية.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول "راجح" و 3 متهمين بقتل محمود البنا لحضور ثاني جلسات استئنافهم بالمنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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