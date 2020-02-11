ترامب يكشف عن توقعاته بموعد زوال وباء فيروس كورونا

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية وشيكة لوباء فيروس كورونا الجديد.

وقال ترامب خلال اجتماع مع المحافظين: "يعتقد الناس أن فيروس كورونا "سوف يختفي في أبريل" بسبب درجة الحرارة العالية"، حسبما أفادت وكالة

أنباء سبوتنيك.

ويعتقد الرئيس الأمريكي أن الحرارة تقتل مثل هذا الفيروس، وأن الصين جعلته يثق في أن تفشي المرض سيتوقف بحلول أبريل.

كما أضاف ترامب أن الولايات المتحدة لديها "وضع جيد" لمحاربة فيروس كورونا.

وفقًا لوزارة الصحة الأمريكية، فإن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الذي تم اكتشافه في الولايات المتحدة هو 12، إضافة إلى 68 شخصًا ينتظرون نتائج الاختبار، و 318 حالة لم يتم تأكيد إصابتهم بالفيروس.