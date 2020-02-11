قتلى وجرحى بتفجير انتحاري وسط العاصمة الأفغانية

أفادت وسائل إعلام بسقوط 5 قتلى وإصابة 11 آخرين، جراء هجوم انتحاري وقع في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الثلاثاء، بحسب ماذكرته وسائل إعلام محلية.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية فإن من بين القتلى ثلاثة جنود أفغان ومدنيين،حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
قالت مصادر محلية إن الهجوم وقع عند بوابة أكاديمية المارشال فهيم العسكرية، وهي جامعة عسكرية تديرها الحكومة، ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.
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