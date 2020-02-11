اخبار العالم

قتلى وجرحى بتفجير انتحاري وسط العاصمة الأفغانية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أفادت وسائل إعلام بسقوط 5 قتلى وإصابة 11 آخرين، جراء هجوم انتحاري وقع في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الثلاثاء، بحسب ما

ذكرته وسائل إعلام محلية.

 ووفقًا لوسائل إعلام محلية فإن من بين القتلى ثلاثة جنود أفغان ومدنيين،

حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

 قالت مصادر محلية إن الهجوم وقع عند بوابة أكاديمية المارشال فهيم العسكرية، وهي جامعة عسكرية تديرها الحكومة، ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى بتفجير انتحاري وسط العاصمة الأفغانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا