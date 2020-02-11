تايلاند تتخذ إجراءات جديدة بعد حادثة المركز التجاري

تعهد قائد الجيش التايلاندي أبيرات كونجسومبونج بإجراء تعديلات في القواعد المتعلقة بالجيش، وذلك عقب أن أطلق جندي، ، النار عشوائياً مما أسفر عن مقتل 29 شخصاً.

وقال أبيرات في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الجيش سوف يفتح قناة لكي يتمكن الجنود من تقديم شكاوى بحق قادتهم، وذلك بعد وقوع حادث إطلاق النار الأكثر دموية، الذي أسفر عن إصابة 58 شخصاً آخرين.

قدم قائد الجيش التايلاندي أبيرات كونجسومبونج اعتذاره لضحايا حادث إطلاق النار الأكثر دموية الذي نفذه جندي، حيث قتل 29 شخصا و أصاب العشرات.

وقال أبيرات، وبدا وهو يحبس دموعه عدة مرات" أنا آسف وأريد أن أعبر عن خالص التعازي بعد وقوع هذه المأساة التي ارتكبها أحد جنود الجيش التايلاندي الملكي".

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وكان منفذ إطلاق النار، ويدعى السيرجنت جاكرابانث توما، قد قام السبت الماضي بإطلاق النار على جنود وأفراد شرطة ومدنيين عقب أن سرق أسلحة ثقيلة من قاعدة عسكرية بإقليم ناخون راتشاسيما بشمال شرق البلاد.

وقامت الشرطة بقتله أمس الأول الأحد، في مركز للتسوق، تحصن داخله لساعات. وكان إطلاق النار قد بدأ مساء السبت الماضي.