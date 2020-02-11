كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الصيني يحذر المسؤولين من انهيار الاقتصاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر لرويترز، إن الرئيس الصيني شي جين بينج حذر كبار المسؤولين الأسبوع الماضي من أن الجهود المبذولة لاحتواء فيروس كورونا الجديد قد قطعت شوطًا كبيرًا، وتهدد اقتصاد البلاد، قبل أيام من تنفيذ بكين لتدابير تخفيف الأزمة، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

مع تباطؤ النمو في قرابة ثلاثة عقود، يبدو أن قادة الصين يتوقون إلى تحقيق توازن بين حماية الاقتصاد المتباطئ بالفعل والقضاء على الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 1000 شخص وأصاب أكثر من 40.000 اخرين.

وقال شخصان مطلعان على الاجتماع، رفضا الكشف عن اسمهما بسبب حساسية المسألة، انه بعد مراجعة تقارير الفيروس من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC) والإدارات الاقتصادية الأخرى حول تفشي الفيروس، أخبر "شي" المسؤولين المحليين خلال اجتماع عقدته اللجنة الدائمة للمكتب السياسي يوم 3 فبراير أن بعض الإجراءات المتخذة لاحتواء الفيروس تلحق الضرر بالاقتصاد.

كما قال الشخصان انه حثهم على الامتناع عن "المزيد من التدابير التقييدية".

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أغلقت السلطات المحلية خارج ووهان - حيث يُعتقد أن الفيروس قد ظهر لأول مرة - المدارس والمصانع، كما أغلقت الطرق والسكك الحديدية، وحظرت الأحداث العامة، وحتى أغلقت المجمعات السكنية. وقال شي ان بعض تلك الخطوات لم تكن عملية وزرعت الخوف بين الناس.

ولم يستجب مكتب الاعلام بمجلس الدولة الصيني على الفور لطلبات التعليق.

ووصفت وكالة أنباء شينخوا الرسمية، التي نشرت تقريرًا عن اجتماع المكتب السياسي يوم الاثنين الماضي، تفشي فيروس كورونا بأنه "اختبار رئيسي لنظام الصين وقدرتها على الحكم". وأضافت، دون تفاصيل، أنه "تم حث" لجان الحزب والحكومات على جميع المستويات لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية هذا العام."



وتحاول وسائل الإعلام الرسمية في الصين إظهار الهدوء. في افتتاحية يوم الاثنين، حثت صحيفة الشعب اليومية الجمهور على التعامل مع الوباء "بمزاج إيجابي".

