كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غرق سفينة للاجئين الروهينجا في بنجلاديش.. وسقوط قتلى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في بنجلاديش، مصرع 14 شخصًا على الأقل مصرعهم، وتمّ إنقاذ سبعين آخرين، بعد غرق سفينة تقل لاجئين من الروهينغا.

وقال قائد خفر السواحل البنغالي نعيم الحق: "حتى الآن انتشلنا 14 جثة وأنقذنا سبعين شخصا"، بينما تستمر عمليات البحث بالقرب من جزيرة سان مارتن في خليج البنغال، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

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يحاول العديد من الروهينغا الذين فروا من بورما إلى بنجلاديش بسبب العنف ضدهم، الفرار من مخيمات اللاجئين بسفن إلى ماليزيا.