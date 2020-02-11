كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد إصابات كورونا في تايلاند إلي 33 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح مسؤول بوزارة الصحة في تايلاند، اليوم الثلاثاء، أن تايلاند سجلت حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 33 شخص منذ يناير، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقال سوانتشاى واتانايانشارينياشا المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض إن الحالة الجديدة هى سيدة صينية تبلغ من العمر 54 عاما من ووهان، وانها وضعت فى الحجر الصحى بعد ملامستها لمريض صينى آخر أثناء وجوده فى تايلاند.

وقالت سوانتشاي: "أصيبت المريضة الثالثة والثلاثون بسبب ملامستها وحالتها ليست خطيرة".

تعافى عشرة من المصابين وعادوا إلى منازلهم، بينما لا يزال 23 اخرين يتلقون العلاج في المستشفى. وقد توفي أكثر من 1000 شخص في الصين بسبب الفيروس ولكن لم تسجل تايلاند وفيات حتى الآن.

قالت هيئة الصحة، اليوم الثلاثاء، إن الصين سجلت 108 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في العاشر من فبراير، وهي أعلى زيادة يومية حتى الآن، وارتفعت من 97 في اليوم السابق.

من بين القتلى الجدد 103 شخص من مقاطعة هوبي، بما في ذلك 67 في عاصمة مقاطعة ووهان، حيث يعتقد أن الوباء قد نشأ.

Advertisements

وقالت اللجنة الوطنية للصحة إن الوفيات الأخرى يوم الاثنين وقعت في مقاطعات هيلونغجيانغ وآنهوي وخنان ومدينتي تيانجين وبكين.

وصل اجمالى عدد القتلى فى البر الرئيسى الان الى 1016.

وقالت اللجنة إن هناك 2478 حالة جديدة مؤكدة في البر الرئيسي في 10 فبراير، بانخفاض عن 3062 في اليوم السابق، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 42.638 حالة.

خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، يوم الاثنين، قالت مجموعة من القادة المكلفين بضرب الفيروس إنها ستعمل على حل مشكلة نقص المواد الخام واليد العاملة وزيادة إمدادات الأقنعة والملابس الواقية.

وقالوا إنه تم بالفعل إرسال ما يقرب من 20 ألف عامل طبي من جميع أنحاء البلاد إلى ووهان، وهناك المزيد من الفرق الطبية في الطريق.

يوم الاثنين، ظهر الرئيس الصيني شي جين بينغ أيضًا علنًا للمرة الأولى منذ بدء ظهور الوباء، وهو يتفقد العاملين بالمجال الصحي في بكين.

