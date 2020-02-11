كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى بتفجير انتحاري في العاصمة الأفغانية كابول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بوقوع تفجير انتحاري في العاصمة الأفغانية، كابول.

وبحسب القناة، الانفجار وقع عند بوابة أكاديمية المارشال فهيم العسكرية، وهي جامعة للدفاع تديرها الحكومة، ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، الذي يعتبر أول هجوم ضخم تشهده العاصمة منذ أشهر.

وأسفر الهجوم الانتحاري، عن وقوع ضحايا مدنيين"، في حين أكد شاهد عيان لوكالة "فرانس برس" أن الانفجار وقع في غرب العاصمة.

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وجاء الهجوم بعد أكثر من شهرين من هدوء نسبي في العاصمة الأفغانية مرتبط بالمفاوضات بين حركة طالبان وواشنطن حول انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من المتمردين.

ووقع آخر هجوم كبير في كابول في نوفمبر الماضي عندما قتل 12 شخصاً في تفجير شاحنة مفخخة صغيرة.