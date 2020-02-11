أستراليا: المحكمة العليا تمنع ترحيل السكان الأصلانيين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت المحكمة العليا الأسترالية، اليوم الثلاثاء، قرارا بمنع قانون الهجرة من شمل ترحيل السكان الأصلانيين، في سابقة قضائية.

ومنعت المحكمة التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في البلاد، ترحيل رجلين ينحدران من السكان الأصلانيين في البلاد، حاولت أستراليا ترحيلهما.

ويسير القرار الجديد حتى على السكان الأصلانيين المولودين في الخارج.

وكانت السلطات تريد ترحيل الرجلين هو مواطن من بابوا غينيا الجديدة يدعى دانيال لوف والثاني نيوزيلندي اسمه بريندان تومس، متذرعة بقوانين تسمح بإلغاء تأشيرة الدخول للمجرمين المدانين سابقا.

ويعيش الرجلان اللذان وصفا بأنهما من السكان الأصليين ولدى كل منهما والد من السكان الأصليين، في البلاد منذ طفولتهما.

Advertisements

ومثل دانيال لوف الذي سجن بتهمة اعتداء وبريندان تومز الذي سجن بسبب عنف أسري، أمام المحكمة طلبا للبقاء في أستراليا بحجة أنه حتى لو لم يكونا مواطنين، فهما ليسا غريبين عن البلاد كونه يحق لهما البقاء فيها نظرا لكونهما من السكان الأصلانيين.

وقد صوّت قضاة المحكمة العليا السبعة بأغلبية أربعة أصوات مقابل ثلاثة وحكموا بأن الرجلين ليسا معنيين بالقانون الذي يطال الرعايا الأجانب.

واستوطن السكان الأصليون القارة الشاسعة منذ أكثر من ستين ألف عام فيما لم يتم اعتماد دستور الأمة الحديثة إلا في العام 1901.

وهي المرة الأولى التي دعا فيها القضاء الأسترالي إلى البت في مسألة معرفة ما غذا كانت الحكومة تستطيع طرد سكان أصلانيين من البلاد.