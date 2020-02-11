تقارير: برشلونة لم يفكر أبدا في استعادة إنييستا!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت تقارير صحفية، عن حقيقة سعي فريق برشلونة لاستعادة نجمه السابق، أندريس إنييستا، من فيسيل كوبي الياباني، خلال الميركاتو الشتوي المنصرم.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إدارة برشلونة لم تفكر أبدًا في عودة إنييستا، ويوجد العديد من الأسباب لغياب اسمه عن قائمة المطلوبين.

وأضافت "السبب الأول أن الأولوية حاليًا للتعاقد مع مهاجم يكون بديلا للويس سواريز وعثمان ديمبلي، وإذا لم يتم ذلك، فإن ضم مدافع هو الهدف التالي بعد رحيل جان كلير توديبو إلى شالكه معارا، ووجود شكوك تُحيط بالفرنسي صامويل أومتيتي".

وتابعت "لا يوجد أي مشكلة في مركز خط الوسط بالنسبة للمدير الفني الجديد كيكي سيتين، حيث يمتلك 6 لاعبين يتنافسون على 3 مراكز".

واختتمت الصحيفة "على افتراض أنه كان هناك اتصال، فإن الشخص المسؤول عن ذلك يمثل لغزا".