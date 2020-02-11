اعتقال 3 مشتبهين بجريمة إطلاق نار على شاب بطمرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة 3 أشخاص (22 و22 و50 عاما)، الليلة الماضية، بشبهة التورط في جريمة إطلاق نار على شخص داخل محل تجاري في مدينة طمرة، أمس الإثنين.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في حيفا بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيقات الجارية، اليوم الثلاثاء.

وكان شاب (24 عاما) قد أصيب بجروح إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في طمرة، مساء أمس، ونقل إسعاف مركز الزهراوي الطبي في طمرة المصاب للمستشفى بعد أن قدم له العلاج الأولي، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

يذكر أن 8 جرائم قتل اقتُرفت في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم. وقُتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.