مقتل 5 جنود أتراك في إدلب

الثلاثاء 11 فبراير 2020

نقلت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية عن وزارة الدفاع التركية قولها إن الجيش السوري قتل 5 جنود أتراك الإثنين وأصابت 5 آخرين في هجوم على موقع عسكري تركي في منطقة تفتناز في شمال غرب سوريا.



وأرسلت أنقرة تعزيزات كبيرة إلى منطقة إدلب التي وقع فيها الهجوم بينما تحاول وقف تقدم سريع لقوات الجيش السوري.

وقال مسؤولون أتراك إن "القوات التركية ترد بعد أحدث هجوم".

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وتسبب هجوم الحكومة السورية في إدلب، وهي آخر معقل كبير للمعارضة للرئيس بشار الأسد، في نزوح أكثر من نصف مليون شخص صوب الحدود التركية المغلقة مما يهدد بأزمة إنسانية جديدة.

وقال مصدر في المعارضة إن "الجيش السوري قصف القاعدة العسكرية في تفتناز"، وقال شهود إن "طائرات هليكوبتر تركية حلقت في سماء شمال غرب سوريا لنقل المصابين".

وقال قائد في المعارضة إن "مقاتليها بدأوا عملية عسكرية اليوم الاثنين ضد الجيش السوري بالقرب من سراقب بمساعدة المدفعية التركية"، وذكر شهود أيضا أن القوات التركية قصفت مواقع عسكرية سورية في المنطقة.