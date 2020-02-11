ساندرز يزيح بايدن ويتصدر استطلاعات الديمقراطيين بأمريكا لأول مرة

أزاح السناتور المستقلّ بيرني ساندرز، للمرة الأولى، منافسه جو بايدن نائب الرئيس السابق، وتصدر سباق نيل بطاقة الترشيح الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه الإثنين، بشأن نوايا التصويت على المستوى الوطني تقدم ساندرز على بايدن، في حين حل مايكل بلومبرج ثالثاً في قفزة غير مسبوقة للملياردير النيويوركي.

وقالت جامعة كوينيبياك التي أجرت الاستطلاع إنّ هذه النتائج تمثّل "تحوّلاً كبيراً في السباق" للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي ومقارعة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات المقرّرة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني".

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وهذه هي المرة الأولى التي يتقدّم فيها الاشتراكي ساندرز (25% من نوايا التصويت) على المعتدل بايدن (17%) في استطلاع للرأي على المستوى الوطني.





أمّا المفاجأة الثانية في الاستطلاع فتمثّلت في القفزة التي حقّقها رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرج بصعوده إلى المركز الثالث، إذ حصل على 15% من نوايا التصويت، أي ما يوازي ضعف النسبة التي حصل عليها في الاستطلاع السابق لكوينيبياك في نهاية يناير/ كانون الثاني حين لم يزد رصيده على 8%.

وحلّت في المرتبة الرابعة السناتورة التقدّمية إليزابيث وارن، بحصولها على 14% من نوايا التصويت، يليها بيت بوتيدجيدج (10%).

أما السناتورة المعتدلة آمي كلوبوشار فلم تحصل سوى على 4% من نوايا التصويت.