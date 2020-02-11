ليس بينهم صلاح.. مجلة بريطانية ترشح 6 لاعبين لجائزة الأفضل بإنجلترا

بدأت الصحافة البريطانية، ترشيح الأسماء المحتمل أن تتنافس على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا عن موسم 2019-2020، والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، وذلك رغم تبقي 13 جولة كاملة على نهاية المسابقة.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة وبفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي صاحب الـ51 نقطة بعد مرور 25 جولة.

مجلة "فور فور تو" البريطانية أعدت تقريرا رشحت من خلاله 6 لاعبين للحصول على الجائزة التي سيعلن الفائز بها في أبريل/ نيسان المقبل، وتوج بها في آخر عامين ثنائي ليفربول، المصري محمد صلاح، ثم الهولندي فيرجيل فان ديك.

وشهدت ترشيحات "فور فور تو" بعض المفاجآت، أبرزها عدم تواجد محمد صلاح، والذي حقق الجائزة في العام قبل الماضي، إلى جانب احتلاله هذا الموسم المركز الثالث في ترتيب هدافي البريمييرليج بـ14 هدفا.



ساديو ماني

اللاعب السنغالي صاحب الـ27 عاما، الحاصل الشهر الماضي على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2019 وأحد نجوم ليفربول خلال المواسم الأخيرة، يقدم موسما رائعا رفقة "الريدز" إذا شارك خلال 22 مباراة بالبريمييرليج وسجل 11 هدفا وصنع 8 أهداف.

ماني الذي انضم لصفوف ليفربول في صيف 2016 قادما من ساوثهامبتون، أصبح على بعد خطوات من المساهمة الفعالة في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما.





كيفن دي بروين

العقل المدبر لمانشستر سيتي ومدربه بيب جوارديولا، وصانع الألعاب الأبرز في البريمييرليج، حيث سجل 7 وصنع 16 هدفا خلال 24 لقاء.

وأصبح النجم البلجيكي أول لاعب يصنع 15 هدفا أو أكثر في 3 نسخ مختلفة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل دي بروين التألق في الموسم الجاري 2019-2020، بعدما أهدى 16 تمريرة حاسمة خلال بطولة الدوري بالموسم الجاري.





فيرجيل فان ديك

أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وصمام الأمان في تشكيلة الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول.

Advertisements

صاحب الـ28 عاما شارك خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي في 25 لقاء وسجل 4 أهداف، أهمهم هدفه من رأسية متقنة في فوز "الريدز" على مانشستر يونايتد 2-0 ضمن الجولة الـ23 من البريمييرليج.

المدافع الهولندي، ينتظر أن يكون حاسما في مشوار ليفربول القادم نحو تأكيد أحقيته بالفوز بلقب البريمييرليج للموسم الحالي.





رحيم سترلينج

قدم رحيم سترلينج بداية رائعة خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، حيث سجل نجم مانشستر سيتي 11 هدفا وصنع هدفين خلال 23 مباراة.

ورغم اقتراب مانشستر سيتي من فقدان لقب الدوري الإنجليزي الموسم الجاري لصالح ليفربول، إلا أن سترلينج الذي يعد أحد أهم الأسلحة التهديفية للمدرب بيب جوارديولا يبقى مرشحا بقوة للحصول على لقب لاعب الموسم في البريمييرليج.

جوردان هندرسون

قائد ليفربول أصبح على بعد خطوات قليلة من تحقيق حلمه وحمل لقب الدوري الإنجليزي، بعدما تبخر في الأمتار الأخيرة عام 2014 وخلال النسخة الماضية من البريمييرليج لصالح مانشستر سيتي.

وشارك هندرسون خلال الموسم الجاري في 24 مباراة وسجل 3 أهداف وأهدى 4 تمريرات حاسمة في موسم استثنائي لكتيبة "الريدز".





جيمي فاردي

استطاع المهاجم الإنجليزي المخضرم استعادة بريقه خلال الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز بأداء استثنائي مع ليستر سيتي.

ويعتلي فاردي قائمة هدافي البريمييرليج برصيد 17 هدفا خلال 23 لقاء خاضهم الموسم الجاري إضافة لصناعته 4 أهداف.

فاردي، أحد أفراد الجيل الذهبي الحاصل على لقب البريمييرليج موسم 2015-2016 مع ليستر سيتي رفقة المدرب كلاوديو رانيري يقود "الثعالب" الموسم الحالي للمركز الثالث برصيد 49 نقطة بعد مرور 25 جولة من الدوري.