المغرب يبحث تطوير العلاقات وتنويع التعاون الاقتصادي مع إثيوبيا

بحث رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني مع نظيره الإثيوبي آبي أحمد سبل تطوير العلاقات بين البلدين.

ووفق وسائل إعلام محلية مغربية فإن العثماني أجرى مباحثات، الإثنين، مع آبي أحمد على هامش القمة العادية الـ33 للاتحاد الأفريقي التي التأمت على مدار يومي 9 و10 فبراير/شباط الجاري.

وأوضح رئيس الحكومة المغربية، في تصريحات صحفية، أن المباحثات تطرقت لسبل تطوير تلك العلاقات، خصوصا على المستوى الاقتصادي حيث هناك مشاريع انطلقت وأخرى مبرمجة.

Advertisements

كما شملت كيفية تسريع المشاريع، خاصة ما يتعلق بالاستثمارات والتعاون الاقتصادي، وتنويعه ليشمل الأسمدة والزراعة والطاقة خصوصا الطاقة المتجددة وغيرها من المجالات.

وأشار العثماني إلى أن لدى البلدين خريطة طريق واضحة، وهناك حرص على تعهدها ومواصلة تنفيذ المشاريع المتفق عليها على الأرض.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس زيارة إلى إثيوبيا هي الأولى لها منذ تنصيبه ملكاً عام 1999.

وجرى خلال الزيارة توقيع المغرب وإثيوبيا 12 اتفاقية في مجالات مختلفة تشمل بروتوكولا للتعاون الدبلوماسي.