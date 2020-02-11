عداد كورونا في الصين.. إقالات ووفيات تتخطى الألف

مع تخطي عداد وفيات كورونا في الصين، الألف حالة، ناهيك عن تسجيل أكثر من 42 ألف إصابة بالفيروس، أعلنت السلطات في هذا البلد، إقالة مسؤولين بارزين اثنين في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس.

الإعلان الذي أورده التلفزيون الصيني الرسمي، يأتي في ظل انتقادات من الرأي العام للسلطات، تتهمها بالتأخر في التحرك لمواجهة الإصابات الأولى التي سُجلت في ووهان كبرى مدن هوبي.

كما يأتي غداة أول ظهور علني للرئيس الصيني شي جينبينغ، منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد، مرتديا قناعا للحماية.

وزار الرئيس الصيني مستشفى وحيا سكنيا في العاصمة بكين لمتابعة جهود مكافحة انتشار الفيروس، داعيا إلى اتخاذ تدابير "أكثر قوة وحزماً" ضد هذا الوباء.

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وتصاعدت تلك الانتقادات، الجمعة الماضية، بوفاة لي وينغليانغ (34 عاما) أول طبيب تحدث عن وجود مرض غامض في مدينة ووهان، بعد إصابته بالفيروس واتهامه من قبل الشرطة بنشر الشائعات.

وذكر التلفزيون الحكومي "سي سي تي في" أن تشانغ جين المسؤول في لجنة الصحة في مقاطعة هوبي، والمديرة ليو ينغزي، أقيلا من منصبيهما بقرار من اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي.

وتم تعيين وانغ هيشانغ، وهو نائب وزير سابق للصحة، ليشغل المنصبين.

وهوبي، هي بؤرة كورونا الذي ظهر في ديسمبر/ كانون أول الماضي، وتتركز فيها 96 بالمئة من الوفيات، فضلا عن 74٪ من الإصابات.



وتخطى عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين حاجز الألف للمرة الأولى ليصل إلى 1016 شخصا، حسبما أفادت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن عدد الوفيات ارتفع بعد تسجيل 108 حالات، أمس الإثنين، فيما ارتفع إجمالي الإصابات ليصل إلى 42 ألفا و638 شخصا.