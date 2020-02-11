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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات اليوم
ذكر المركز الوطني للأرصاد، في نشرته اليومية، أن الطقس في الإمارات، اليوم الثلاثاء، من المتوقع أن يكون مغبرا وغائما مع سقوط أمطار متفرقة على فترات، مشيرا إلى حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
وتابع المركز أن الرياح تكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً على البحر، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
ولفت إلى أن الخليج العربي يكون مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:20، والمد الثاني عند الساعة 03:49، والجزر الأول عند الساعة 08:09، والثاني عند الساعة 21:14.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى مضطربا، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:58، والمد الثاني عند 23:50، والجزر الأول عند الساعة 17:17، والجزر الثاني عند الساعة 06:00.
درجات الحرارة:
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:
أبو ظبي 21 19 80 40
دبي 21 20 75 30
الشارقة 22 19 80 35
عجمان 22 20 80 3
أم القيوين 22 18 85 40
رأس الخيمة 23 18 85 45
الفجيرة 24 19 85 45
العين 24 18 75 25
ليوا 24 17 85 25
الرويس 21 17 85 35
السلع 20 17 80 40
دلما 20 18 85 45
طنب الكبرى 21 19 85 55
طنب الصغرى 21 19 85 55
أبو موسى 21 19 85 55
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