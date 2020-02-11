كشف مصدر مصرفي لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "نسبة القروض المتعثرة ارتفعت من 4.30% في كانون الأول 2018 إلى 8.11% في تشرين الثاني 2019، وصولًا إلى نسبة قياسيّة بلغت 25% في كانون الثاني الماضي، مع ارتفاع عدد الأشخاص المتخلّفين عن الدفع بسبب التخفيضات الكبيرة في رواتب القطاع الخاص، الّتي بلغت 50%، بالإضافة إلى تسريح ما يصل إلى 220 ألف موظّف من مؤسّسات القطاع الخاص".
ولفتت إلى أنّ "المصارف تحاول في المقابل، خفض محفظاتها الإجماليّة من التسليفات من خلال حثّ أصحاب القروض بالدولار، إلى تسديد كامل القيمة المتبقية من قرضهم بالليرة اللبنانية بسعر صرف عند 1515 ليرة، مع خفض في الفوائد، ضمن سياسة الحدّ من المخاطر، وفي محاولة لتجميل ميزانيات المصارف وخفض حجم تسليفاتها".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر مصرفي للجمهورية: نسبة القروض المتعثرة ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 25 بالمئة بكانون الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.