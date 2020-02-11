مصدر مصرفي للجمهورية: نسبة القروض المتعثرة ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 25 بالمئة بكانون الثاني

كشف مصدر مصرفي لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "نسبة ​القروض​ المتعثرة ارتفعت من 4.30% في كانون الأول 2018 إلى 8.11% في تشرين الثاني 2019، وصولًا إلى نسبة قياسيّة بلغت 25% في كانون الثاني الماضي، مع ارتفاع عدد الأشخاص المتخلّفين عن الدفع بسبب التخفيضات الكبيرة في رواتب ​القطاع الخاص​، الّتي بلغت 50%، بالإضافة إلى تسريح ما يصل إلى 220 ألف موظّف من مؤسّسات القطاع الخاص".

ولفتت إلى أنّ "​المصارف​ تحاول في المقابل، خفض محفظاتها الإجماليّة من التسليفات من خلال حثّ أصحاب القروض بالدولار، إلى تسديد كامل القيمة المتبقية من قرضهم ب​الليرة اللبنانية​ بسعر صرف عند 1515 ليرة، مع خفض في الفوائد، ضمن ​سياسة​ الحدّ من المخاطر، وفي محاولة لتجميل ميزانيات المصارف وخفض حجم تسليفاتها".