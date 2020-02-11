الان عون: نريد القيام بواجباتنا عبر اعطاء الحكومة الثقة لان الفراغ لا يفيد احدا

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب الان عون في حديث تلفزيوني من ​مجلس النواب​، الى اننا نريد القيام بواجباتنا عبر اعطاء ​الحكومة​ الثقة، لان الفراغ لا يفيد احدا، ومتسائلا ما هي البدائل الفراغ والفوضى؟ واليوم ليس وقت ال​سياسة​ بل انقاذ المؤسسات.

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