سليم خوري: حق التعبير مصان وكل شخص له الحق بتأييد إعطاء الحكومة الثقة أو رفض ذلك

أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سليم خوري​، في تصريح له من مكتبه في ​مجلس النواب​، أنّ "حق التعبير مصان، وكلّ شخص له الحق في تأييد اعطاء ​الحكومة​ الثقة أو رفض ذلك"، مشدّدًا على أنّ "الإعتداء على الأملاك العامة والخاصة مرفوض".

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