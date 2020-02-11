ابي رميا من مجلس النواب: هل الذهاب الى المجهول ينقذ الوضع الاقتصادي؟

اشار عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سيمون ابي رميا​ الى ان ​جلسة الثقة​ اليوم ل​حكومة حسان دياب​ هي من اجل استمرار المؤسسات في لبنان، ونحن لا نستطيع الذهاب الى المجهول والفراغ، وهذه ​الحكومة​ هي من مكتسبات ​الثورة​، ويجب اعطاء الفرصة لهذه الوجوه النزيهة.

واكد ابي رميا في حديث تلفزيوني من ​مجلس النواب​، "اننا نريد استعادة الثقة للدولة، وسال هل الذهاب الى المجهول ينقذ ​الوضع الاقتصادي​؟".

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