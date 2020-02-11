اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا الى ان جلسة الثقة اليوم لحكومة حسان دياب هي من اجل استمرار المؤسسات في لبنان، ونحن لا نستطيع الذهاب الى المجهول والفراغ، وهذه الحكومة هي من مكتسبات الثورة، ويجب اعطاء الفرصة لهذه الوجوه النزيهة.
واكد ابي رميا في حديث تلفزيوني من مجلس النواب، "اننا نريد استعادة الثقة للدولة، وسال هل الذهاب الى المجهول ينقذ الوضع الاقتصادي؟".
كانت هذه تفاصيل خبر ابي رميا من مجلس النواب: هل الذهاب الى المجهول ينقذ الوضع الاقتصادي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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