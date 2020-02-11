أعلن رئيس حزب "الحوار" النائب ​فؤاد مخزومي​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي "أننا لن نمنح الثقة ل​حكومة​ لا تلبي مطالب الناس التي قالت كلمتها وحددت مطالبها"، مشددا على أن "لا ثقة لحكومة تتجاهل صرخات المواطنين في الشارع منذ أكثر من مئة يوم".

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كانت هذه تفاصيل خبر مخزومي: لا ثقة لحكومة تتجاهل صرخات المواطنين ولا تلبي مطالب الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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