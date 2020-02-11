سأل عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "ما عندن تلفزيون؟ كيف بعدن مصرّين على حضور جلسة رافضينا الكثير من الناس؟ كيف فيهن يتسلّلوا بالسر بالليل أو اليوم؟ كيف بيحضروا جلسة معزولة بحيطان لتفصل بينن وبين الناس؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر حنكش: كيف يحضرون جلسة معزولة بجدران تفصل بينهم وبين الناس؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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