عبدالله: لتحرير الحدود الشمالية الشرقية من عصابات التهريب المحمية

اشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبد الله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "من جديد جيشنا الوطني يدفع ضريبة الدم في وجه الاستباحة المتكررة للقانون والامن، مما يتطلب تأمين الغطاء السياسي من الجميع، لفرض هيبة ​الدولة​ وقواها الأمنية على كامل الأراضي اللبنانية، وبخاصة الحدود الشمالية الشرقية و تحريرها من عصابات التهريب المحمية، فلتبسط الدولة سيادتها".

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