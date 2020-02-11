اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​حكمت ديب​ عدم في تصريح تلفزيوني من ​مجلس النواب​، الى ان عدم اعطاء ​الحكومة​ الثقة سيؤدي الى خراب ​البصرة​، ونحن سنقوم بكل الاجراءات لاعطاء الحكومة الثقة، لان الفراغ يعني الفوضى. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ديب: سنقوم بكل الاجراءات لاعطاء الحكومة الثقة لان الفراغ يعني الفوضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.