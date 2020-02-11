أعلنت وزارة الخارجية التركية "أنّها تلقت بحزن نبأ وقوع العديد من القتلى والجرحى في الهجوم الإرهابي الّذي نفّذته جماعة "بوكو حرام" في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا.
وشدّدت في بيان، على "أنّنا ندين بشدّة الهجوم الشنيع، ونتقدّم بتعازينا لنيجيريا شعبًا وحكومةً، وذوي الضحايا، ونتمنّى الشفاء العاجل للجرحى".
وكانت قد أعلنت السلطات النيجيرية في وقت سابق، مقتل 30 شخصًا في الهجوم. وأوضح حاكم ولاية بورنو باباجانا زولوم، في بيان، أنّ "الهجوم استهدف طريقًا رئيسيًّا مزدحم كانت السلطات الأمنية أغلقته لأسباب أمنيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية التركية دانت هجوما إرهابيا في نيجيريا أدى إلى مقتل 30 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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