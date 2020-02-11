ساندرز يتقدّم على بايدن في نوايا التصويت وبلومبرغ يقفز للمركز الثالث

أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك أنّ السناتور المستقلّ ​بيرني ساندرز​ تفوّق للمرة الأولى في نوايا التصويت على المستوى الوطني على نائب الرئيس السابق ​جو بايدن​ في السباق لنيل بطاقة الترشيح الديمقراطية للانتخابات الرئاسية المقبلة، مبينة أن ساندرز حصل على 25% من نوايا التصويت، بينما حصل المعتدل جو بايدن على 17% في استطلاع للرأي على المستوى الوطني.

أمّا المفاجأة الثانية في الاستطلاع فتمثّلت في القفزة التي حقّقها رئيس بلدية نيويورك السابق ​مايكل بلومبرغ​ بصعوده إلى المركز الثالث، إذ حصل على 15% من نوايا التصويت، أي ما يوازي ضعف النسبة التي حصل عليها في الاستطلاع السابق لكوينيبياك في نهاية كانون الثاني حين لم يزد رصيده عن 8%. وحلّت في المرتبة الرابعة السناتورة التقدّمية ​إليزابيث وارن​، بحصولها على 14% من نوايا التصويت، يليها بيت بوتيدجيدج (10%). أما السناتورة المعتدلة آمي كلوبوشار فلم تحصل سوى على 4% من نوايا التصويت.