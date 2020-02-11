ساندرز يتقدّم على بايدن في نوايا التصويت وبلومبرغ يقفز للمركز الثالث

أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك أنّ السناتور المستقلّ بيرني ساندرز تفوّق للمرة الأولى في نوايا التصويت على المستوى الوطني على نائب الرئيس السابق جو بايدن في السباق لنيل بطاقة الترشيح الديمقراطية للانتخابات الرئاسية المقبلة، مبينة أن ساندرز حصل على 25% من نوايا التصويت، بينما حصل المعتدل جو بايدن على 17% في استطلاع للرأي على المستوى الوطني.
أمّا المفاجأة الثانية في الاستطلاع فتمثّلت في القفزة التي حقّقها رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ بصعوده إلى المركز الثالث، إذ حصل على 15% من نوايا التصويت، أي ما يوازي ضعف النسبة التي حصل عليها في الاستطلاع السابق لكوينيبياك في نهاية كانون الثاني حين لم يزد رصيده عن 8%. وحلّت في المرتبة الرابعة السناتورة التقدّمية إليزابيث وارن، بحصولها على 14% من نوايا التصويت، يليها بيت بوتيدجيدج (10%). أما السناتورة المعتدلة آمي كلوبوشار فلم تحصل سوى على 4% من نوايا التصويت.
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