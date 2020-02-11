رئيس منظمة الطاقة النووية: إيران لن تتردد باتخاذ أي إجراء لضمان أمنها

أكّد رئيس "منظمة الطاقة النووية الإيرانية" علي أكبر صالحي، أنّ "إيران لن تتردّد في اتخاذ أي إجراء لضمان أمنها".
ولفت في كلمة خلال المؤتمر الدولي الثالث للأمن النووي الّذي يُعقد مرّة كلّ عامين برعاية "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" في فيينا، إلى "أهميّة الاتفاق النووي باعتباره إنجازًا دوليًّا"، مذكّرًا أوروبا بـ"مسؤوليّاتها تجاه الاتفاق النووي وضرورة انفكاكها عن السياسة الأميركيّة الأحادية والمتغطرسة".
ووصف صالحي، سلوك الولايات المتحدة الأميركية على الصعيد الدولي بأنّه "إرهابي". وأشار إلى عمليّة اغتيال الفريق قاسم سليماني، مؤكّدًا "جدية إيران في التصدي لأي عدوان من هذا القبيل والرد بالمثل".
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