رئيس منظمة الطاقة النووية: إيران لن تتردد باتخاذ أي إجراء لضمان أمنها

أكّد رئيس "منظمة الطاقة النووية ال​إيران​ية" ​علي أكبر صالحي​، أنّ "إيران لن تتردّد في اتخاذ أي إجراء لضمان أمنها".

ولفت في كلمة خلال المؤتمر الدولي الثالث للأمن النووي الّذي يُعقد مرّة كلّ عامين برعاية "​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​" في ​فيينا​، إلى "أهميّة ​الاتفاق النووي​ باعتباره إنجازًا دوليًّا"، مذكّرًا ​أوروبا​ بـ"مسؤوليّاتها تجاه الاتفاق النووي وضرورة انفكاكها عن السياسة الأميركيّة الأحادية والمتغطرسة".

ووصف صالحي، سلوك ​الولايات المتحدة الأميركية​ على الصعيد الدولي بأنّه "إرهابي". وأشار إلى عمليّة اغتيال الفريق ​قاسم سليماني​، مؤكّدًا "جدية إيران في التصدي لأي عدوان من هذا القبيل والرد بالمثل".