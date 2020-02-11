ظريف: صفقة القرن لن تمر وإيران ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني

اكد وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ ان "​صفقة القرن​ لن تمر و​إيران​ ستبقى تؤكد موقفها في دعم الشعب ال​فلسطين​ي وحقه في استعادة ارضه وتحريرها".

واكد ظريف في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ ب​اللغة​ العربية، بانه "ستبقى ​القدس​ عاصمة لفلسطين التي نتطلع ان تتحرر كاملة، انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا".

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