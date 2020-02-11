اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان "صفقة القرن لن تمر وإيران ستبقى تؤكد موقفها في دعم الشعب الفلسطيني وحقه في استعادة ارضه وتحريرها".
واكد ظريف في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي باللغة العربية، بانه "ستبقى القدس عاصمة لفلسطين التي نتطلع ان تتحرر كاملة، انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: صفقة القرن لن تمر وإيران ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.