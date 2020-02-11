إدارة فندق "لو غراي" تناشد القوى الامنية حماية الفندق والعاملين فيه

ناشدت ادارة فندق لو غراي ​القوى الامنية​ و​وسائل الاعلام​ المساعدة لحماية الفندق والعاملين فيه بعدما تم تكسير الواجهة والدخول الى الفندق.

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