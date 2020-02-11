الجيش: أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة يشوه المطالب ولا يحققها

أكّد ​الجيش اللبناني​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة يشوّه المطالب ولا يحقّقها، ولا يندرج في خانة التعبير عن الرأي".

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