ترامب: كورونا سوف يختفي في نيسان بسبب درجة الحرارة العالية

توقع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ نهاية وشيكة لوباء ​الكورونا​. وقال ترامب خلال اجتماع مع المحافظين: "يعتقد الناس أن ​فيروس كورونا​ سوف يختفي في نيسان بسبب درجة الحرارة العالية".

ويعتقد الرئيس الأميركي أن الحرارة تقتل مثل هذا الفيروس، وأن ​الصين​ جعلته يثق في أن تفشي المرض سيتوقف بحلول نيسان. واوضح أن ​الولايات المتحدة​ لديها "وضع جيد" لمحاربة فيروس كورونا.

ووفقًا ل​وزارة الصحة​ الأميركية، فإن عدد ​حالات​ الإصابة بفيروس كورونا الذي تم اكتشافه في الولايات المتحدة هو 12، إضافة إلى 68 شخصًا ينتظرون نتائج الاختبار، و 318 حالة لم يتم تأكيد إصابتهم بالفيروس.