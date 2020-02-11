ترامب: كورونا سوف يختفي في نيسان بسبب درجة الحرارة العالية

توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهاية وشيكة لوباء الكورونا. وقال ترامب خلال اجتماع مع المحافظين: "يعتقد الناس أن فيروس كورونا سوف يختفي في نيسان بسبب درجة الحرارة العالية".
ويعتقد الرئيس الأميركي أن الحرارة تقتل مثل هذا الفيروس، وأن الصين جعلته يثق في أن تفشي المرض سيتوقف بحلول نيسان. واوضح أن الولايات المتحدة لديها "وضع جيد" لمحاربة فيروس كورونا.
ووفقًا لوزارة الصحة الأميركية، فإن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الذي تم اكتشافه في الولايات المتحدة هو 12، إضافة إلى 68 شخصًا ينتظرون نتائج الاختبار، و 318 حالة لم يتم تأكيد إصابتهم بالفيروس.
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