14 قتيلًا في غرق سفينة للاجئين الروهينغا في بنغلادش









اسماء السيد - كوكس بازار: لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم وتم إنقاذ سبعين آخرين بعد غرق سفينة تقل لاجئين من الروهينغا قبالة سواحل بنغلادش، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وقال قائد خفر السواحل نعيم الحق لوكالة فرانس برس "حتى الآن انتشلنا 14 جثة وأنقذنا سبعين شخصا"، بينما تستمر عمليات البحث بالقرب من جزيرة سان مارتن في خليج البنغال. ويحاول العديد من الروهينغا الذين فروا من بورما إلى بنغلادش بسبب العنف ضد أقليتهم، الفرار من مخيمات اللاجئين بسفن إلى ماليزيا.

أوضح حميد الإسلام أن السفينة هي واحدة من اثنتين كانتا تقومان بهذه الرحلة الخطيرة. وأضاف "عثرنا على واحدة وكل الذين على متنها من اللاجئين في مخيمات كوكس بازار، لكننا لم نجد أي أثر للسفينة الثانية"، مؤكدًا "سنواصل عمليتنا".

من جهته، صرح قائد خفر السواحل نعيم الحق لوكالة فرانس برس "حتى الآن انتشلنا 14 جثة، وأنقذنا سبعين شخصًا"، بينما تستمر عمليات البحث بالقرب من جزيرة سان مارتن في خليج البنغال. وأكد أحد قادة خفر السواحل فيصل حسن خان أن "مهرّبين خدعوا" المهاجرين.

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يشار إلى أن ماليزيا وجهة مفضلة للروهينغا، وتقيم فيها جالية كبيرة من هذه ألأقلية. وفي غياب فرص العمل والتعليم في مخيمات بنغلادش، حاول آلاف من الروهينغا الانتقال إليها أو إلى دولة أخرى في جنوب شرق آسيا.

وأوقفت قوات الأمن في بنغلادش في العام الماضي أكثر من 500 من الروهينغا في قرى ساحلية وسفن. كما قتل سبعة مهرّبين على الأقل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في 2019.

تزداد عمليات التهريب في الفترة الممتدة بين نوفمبر ومارس عادة، لأن البحر يكون أكثر أمانًا لسف الصيد الصغيرة المستخدمة في هذه الرحلات الخطيرة.