زيروكس تعرض 35 مليار دولار للاستحواذ على "إتش بي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن شركة المطبوعات الأميركية العملاقة، "زيروكس"، أمس الإثنين، نيّتها الاستحواذ على شركة تصنيع الحواسيب والطابعات "إتش بي"، بنحو 35 مليار دولار.

وقالت الشركة إنها تُقدم هذا العرض لـ"إتش بي" بعد أن رفض الأخيرة عرضا سابقا بـ33.5 مليار دولار.

وأوضحت "زيروكس" أنها تخطط لتقديم عرضها يوم الثاني من آذار/ مارس. وسيتكون من 24 دولارا لكل سهم في "إتش بي"، منها 18.40 دولارا نقدا و0.149 من أسهم "زيروكس" عن كل سهم في "اتش بي".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، رفضت "إتش بي" عرضا من "زيروكس" بحوالي 33.5 مليار دولار، قائلة إن العرض يقلل من قيمة "إتش بي". وأضافت في ذلك الوقت أنها مازالت منفتحة على استكشاف خيارات أخرى للتعاون مع شركة "زيروكس" القابضة المعروفة بأجهزتها الناسخة.

وتعاني الشركتان بينما يتراجع الطلب على المستندات المطبوعة والأحبار، وتخفض الشركتان من التكاليف في الوقت نفسه.