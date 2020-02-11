الجش: إعطاب إطارات مركبات وشعارات عنصرية على جدار المسجد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقدم مستوطنون من عصابة ما يسمى "تدفيع الثمن" فجر اليوم الثلاثاء، على إعطاب إطارات مركبات وخط شعارات عنصرية معادية للعرب في قرية الجش في الجليل الأعلى، واستدعيت الشرطة وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الاعتداء العنصري.

وقال مواطنون من الجش إن المتطرفين اعتدوا على عشرات السيارات الخصوصية وقاموا بثقب إطاراتها، وخطوا شعارات عنصرية وتحريضية على اثنين من المباني، منها "استيقظوا يا يهود" و" التوقف عن الانصهار".

وأفاد شهود عيان أن الاعتداءات وإعطاب الإطارات طال أكثر من 100 مركبة، كما أنه تم خط شعارات عنصرية على جدران المسجد في القرية.

وذكرت الشرطة في بيان لها لوسائل الإعلام أنها استنفرت قواتها إلى القرية، حيث شرعت بجمع الأدلة من موقع الجريمة، علما أنه تم إعطاب إطارات عشرات المركبات، وفتحت تحقيقا في ملابسات جريمة الكراهية دون أن تنفيذ أي اعتقالات.

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وهذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها متطرفون على ممتلكات الأهالي في قرية الجش وقرى الجليل الأعلى وسبق تنفيذ اعتداءات وخط شعارات عنصرية والاعتداء على مركبات ومنازل ومحال تجارية، لكن دون أن تقوم الشرطة بتنفيذ أي اعتقالات وتقديم الجناة للمحاكمة.

كما نفذت عصابات "تدفيع الثمن" اعتداءات عنصرية في العديد من البلدات العربية في المثلث والجليل والنقب والمدن الساحلية، حيث تستهدف العصابات أيضا الأماكن المقدسة والمساجد والكنائس والمقابر الإسلامية والمسيحية.

وأعرب المواطنون العرب في البلاد عن استيائهم وغضبهم العارمين في ظل تكرار هذه الجرائم العنصرية واستمرار التحريض على قتل العرب، وحملوا الشرطة مسؤولية عدم اجتثاث هذه الاعتداءات الخطيرة، واتهموها بالتساهل في قضايا من هذا القبيل خصوصا عندما يتعلق الأمر بالعرب.