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حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات اليوم

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات اليوم والان مع التفاصيل

الثلاثاء 11 فبراير 2020

ذكر المركز الوطني للأرصاد، في نشرته اليومية، أن الطقس في الإمارات، اليوم الثلاثاء، من المتوقع أن يكون مغبرا وغائما مع سقوط أمطار متفرقة على فترات، مشيرا إلى حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

 

وتابع المركز أن الرياح تكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً على البحر، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

 

ولفت إلى أن الخليج العربي يكون مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:20، والمد الثاني عند الساعة 03:49، والجزر الأول عند الساعة 08:09، والثاني عند الساعة 21:14.

 

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى مضطربا، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:58، والمد الثاني عند 23:50، والجزر الأول عند الساعة 17:17، والجزر الثاني عند الساعة 06:00.

 

 

 

درجات الحرارة:

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:

 

أبو ظبي 21 19 80 40

 

دبي 21 20 75 30

 

الشارقة 22 19 80 35

 

عجمان 22 20 80 3

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أم القيوين 22 18 85 40

 

رأس الخيمة 23 18 85 45

 

الفجيرة 24 19 85 45

 

العين 24 18 75 25

 

ليوا 24 17 85 25

 

الرويس 21 17 85 35

 

السلع 20 17 80 40

 

دلما 20 18 85 45

 

طنب الكبرى 21 19 85 55

 

طنب الصغرى 21 19 85 55

 

أبو موسى 21 19 85 55

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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