اخبار العالم

حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 11 فبراير 2020

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

 

Advertisements

كما توقعت، في نشرتها اليوم الثلاثاء، شباط 11، 2020، رياحا سطحية على الرياض والشرقية يمتد تأثيرها إلى نجران ومكة والمدينة  تشمل الأجزاء الساحلية منها.

 

وأضافت: تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.

 



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا