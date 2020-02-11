شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 11 فبراير 2020 توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة. Advertisements كما توقعت، في نشرتها اليوم الثلاثاء، شباط 11، 2020، رياحا سطحية على الرياض والشرقية يمتد تأثيرها إلى نجران ومكة والمدينة تشمل الأجزاء الساحلية منها. وأضافت: تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.