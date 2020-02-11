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شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكري يشن هجوماً حاداً على حزب الإصلاح والان مع التفاصيل
الثلاثاء 11 فبراير 2020
أشاد الخبير العسكري الإماراتي خلفان الكعبي، بالتزام المجلس الانتقالي الجنوبي باتفاق الرياض.
وكتب الكعبي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر،: تعبير المجلس الانتقالي عن التزامه باتفاق الرياض ينبع من شعوره بتحمل المسؤولية وتغليب الحكمة ومن موقف القوة".
وتابع: "المجلس الانتقالي والمقاومة الجنوبية ومن هو على خطهم رأينا وتأكدنا من إنجازهم وشجاعتهم".
وأضاف: حزب الإصلاح والطابور الخامس ومن يدور في فلكهم خيانتهم وخستهم واضحه ولا تحتاج دليل.
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