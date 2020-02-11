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شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يتحدث عن دور القوات الاماراتية في اليمن والان مع التفاصيل
الثلاثاء 11 فبراير 2020
علق عبدالله بن زايد، وزير الخارجية الإمارتي، عن الدور الذي لعبته القوات الإماراتية في اليمن.
وقال بن زايد في تغريدة عبر حسابه في تويتر، أعادوا الحق لأصحابه، رفعوا الظلم عن المستضعفين، أعادوا إعمار الديار، و نشروا الأمن و المحبة في اليمن #الصقور_المخلصين رجال صدَقوا ما عاهدوا الله عليه".
ولقيت التغريدة تفاعل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
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