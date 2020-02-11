شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 14 شخصًا إثر غرق سفينة للاجئين الروهينجا في بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: لقي 14 شخصًا على الأقل مصرعهم بعد غرق سفينة تقل لاجئين من الروهينجا قبالة سواحل بنجلاديش. وأوضح قائد خفر السواحل في بنجلاديش نعيم الحق لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه جرى انتشال 14 جثة، فيما تم إنقاذ 70 آخرين، بينما تستمر عمليات البحث بالقرب من جزيرة سان مارتن في خليج البنغال.

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