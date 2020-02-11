الأمم المتحدة عن كوريا الشمالية: تواصل تعزيز برامجها النووية

كشف تقرير سري للأمم المتحدة أن كوريا الشمالية واصلت العام الماضي تعزيز برامجها النووية وتلك الخاصة بالصواريخ الباليستية في انتهاك للعقوبات المفروضة عليها.

وأشار التقرير، الذي اطلعت عليه وكالة رويترز للأنباء، إلى أن بيونج يانج استوردت بصورة غير مشروعة منتجات بترولية مكررة وصدرت فحما بما يصل قيمته إلى 370 مليون دولار بمساعدة سفن صينية.

وأفاد تقرير الأمم المتحدة بأن كوريا الشمالية أجرت 13 تجربة صاروخية العام الماضي، أطلقت خلالها 25 صاروخا على الأقل، منها أنواع جديدة من الصواريخ قصيرة المدى والصواريخ الباليستية التي يتم إطلاقها من غواصات.

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ويأتي هذا التقرير، والمقرر إعلانه الشهر المقبل، في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة إحياء محادثات متوقفة مع كوريا الشمالية حول نزع سلاحها النووي.

والتقرير المؤلف من 67 ورقة مقدم إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال التقرير: "وفقا لإحدى الدول الأعضاء، صدرت كوريا الشمالية 3.7 مليون طن متري من الفحم بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2019 يصل تقدير قيمتها إلى 370 مليون دولار".

وأضاف: "وفقا للدولة العضو، فإن معظم صادرات كوريا الشمالية من الفحم، التي يصل تقدير حجمها إلى 2.8 مليون طن متري، تتم عن طريق النقل من سفن ترفع علم كوريا الشمالية إلى سفن محلية صينية".

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2006، حيث شدد مجلس الأمن المكون من 15 عضوا هذه العقوبات على مر السنين، في محاولة لقطع التمويل عن برامج بيونج يانج النووية وبرامجها للصواريخ الباليستية.