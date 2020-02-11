انفجار قرب أكاديمية عسكرية جنوب غربي كابول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن مسؤولون أمنيون أفغان، الثلاثاء، أن تفجيرا انتحاريا وقع في العاصمة الأفغانية كابول منذ ساعات قليلة، في حين أن هناك مخاوف من احتمال سقوط قتلى وجرحى.



وذكرت مصادر طلبت عدم نشر أسمائها أن الانفجار وقع عند بوابة أكاديمية المارشال فهيم العسكرية، وهي جامعة للدفاع تديرها الحكومة.

وكان مسؤولون أفغان قد أعلنوا مؤخرا، مقتل 12 من أفراد الشرطة على الأقل، في هجوم شنه مسلحون من حركة طالبان الإرهابية على مركز للشرطة بإقليم بغلان شمالي البلاد.

وبحسب ما ذكره سامي الدين نظير، العضو في مجلس الإقليم، أصيب 6 آخرون في الهجوم الذي وقع ليلا في مدينة بول خمري عاصمة بغلان.

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كما أكد أسد الله شهباز، النائب البرلماني عن بغلان، مقتل 12 على الأقل من أفراد الشرطة.

وكانت طالبان هاجمت في سبتمبر/أيلول الماضي، بول خمري، في محاولة منها لاجتياحها، ثم طردتها قوات الأمن من المدينة بعد أيام.

وبغلان كان يعد من أكثر الأقاليم اضطرابا في أفغانستان العام الماضي.

يشن الجيش الأفغاني هجمات مستمرة ضد حركة "طالبان" التي كثفت من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد، بهدف تحسين وضعها التفاوضي للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق للمشاركة في الحكومة.

وتصاعدت وتيرة العنف في أفغانستان خلال الفترة الأخيرة؛ حيث لفت تقرير نشرته الأمم المتحدة إلى عدد "غير مسبوق" من القتلى والجرحى المدنيين في أفغانستان، سقطوا من شهر يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول من 2019.

ووصفت الأمم المتحدة هذا العنف، الذي سلط التقرير الضوء عليه، بأنه "غير مقبول بتاتا"؛ حيث أفاد التقرير بمقتل 1174 شخصا وإصابة 3139، بزيادة نسبتها 42% على الفترة نفسها من 2018.