بعد مدحه المشروع الصهيوني.. فلسطين تشن هجومأً حاداً على فيصل القاسم

شنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أمس الإثنين، هجوماً حاداً على مذيع قناة "الجزيرة" القطرية، فيصل القاسم، بعد مدحه للمشروع الصهويني ومواقفه المعادية للشعب الفلسطيني.

وقال رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، محمد اللحام، في تصريحات لقناة "معا" الفلسطينية، إن النقابة سوف تراسل إدارة قناة الجزيرة القطرية مطالبة بطرد فيصل القاسم لما يشكله من خطر على الوعي القومي لما تحمله تصريحاته من إساءة للشعب العربي وللرسالة الإعلامية النبيلة.

وأضاف اللحام أن القاسم "يروج للحركة الصهيونية بكل وقاحة، مما يؤهله للانضمام لقائمة العار التي سبقه إليها بعض المنبطحين والخونة ممن يجاهرون بالتغني والتعاون مع الاحتلال".

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وأشار اللحام إلى أن نقابة الصحفيين السوريين أعربت عن دعمها لموقف نقابة الصحفيين الفلسطينيين، لافتاً إلى أن "رموز الاحتلال الإسرائيلي تلقف تغريدة الفيصل والتغني بها مثلما فعل الناطق باسم رئيس وزراء منظومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عوفر جندلمان وكذلك الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي ادرعي، حيث عبرا عن الإشادة بالقاسم وبتغريدته بينما لعنه كل حر وشريف".

وكان القاسم قد نشر تغريدة أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما نالت إشادة الجانب الإسرائيلي.

وكتب القاسم تغريدة، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء أمس السبت مدح خلالها "الصهيونية"، متهماً العرب والمسلمين بـ"التخلف والرجعية".

وقال القاسم في تغريدته: "إن غالبية العرب إذا أرادوا أن يشتموك يصفونك بالصهيوني، مع العلم أن أنجح مشروع في القرن الماضي والحاضر هو المشروع الصهيوني".