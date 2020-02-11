جولة جديدة من المفاوضات بشأن سد النهضة في واشنطن

ذكرت وسائل إعلامية أن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

وأفادت قناة "روسيا اليوم" بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار ما اتفقت عليه الأطراف المعنية خلال جولة المفاوضات الأخيرة المنعقدة بواشنطن خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير 2020، من عودة وزراء الخارجية والموارد المائية للدول الثلاث للاجتماع بالعاصمة الأمريكية يومي 12 و13 فبراير 2020، وذلك بهدف إقرار الصيغة النهائية لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وستقام الجولة الجديدة من المفاوضات بحضور الإدارة الأمريكية والبنك الدولي.

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وقبل أسبوعين، أعلنت مصر التوصل إلى اتفاق مع أثيوبيا والسودان حول سد النهضة، تضمن خطة ملء السد على مراحل وآلية التعامل مع الجفاف والسنوات الشحيحة أثناء الملء، والعودة للاجتماع في 12 فبراير الجاري لإقرار صيغة الاتفاق النهائي.

وانطلقت اجتماعات سد النهضة في واشنطن في الـ 28 من يناير الماضي، وكان مقرراً لها أن تنتهي في اليوم التالي 29 يناير، إلا أنه تم مدها يومين متتاليين آخرين.

وفي الـ 16 من يناير، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها التوصل لاتفاق مبدئي بين كل من مصر والسودان وأثيوبيا لملء خزان سد النهضة على مراحل مع مراعاة تخفيف الأضرار على دول المصب، قبل أن تعود المفاوضات للانعقاد يومي 28 و29 من الشهر ذاته.